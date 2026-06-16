Selección Paraguaya
16 de junio de 2026 a la - 22:21

Alfaro prepara dos variantes para el enfrentamiento frente Turquía

Isidro Pita y Mauricio en el entrenamiento de esta tarde en San José, el primero se perfila para ser titular frente a Turquía.
Isidro Pita y Mauricio en el entrenamiento de esta tarde en San José, el primero se perfila para ser titular frente a Turquía.

La selección paraguaya tuvo su cuarto día de entrenamiento en San José y Gustavo Alfaro prepara dos variantes para el duelo frente a Turquía el próximo sábado.

Por David Rolón

La selección paraguaya volvió a movilizarse este martes en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde Gustavo Alfaro continúa ajustando los últimos detalles para el trascendental compromiso frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Gustavo Alfaro observa el entrenamiento de jugadores, entre ellos Alejandro Romero Gamarra Kaku, en un campo de césped.
La Albirroja realizó una práctica de entrenamiento en San José, California, bajo la supervisión de Gustavo Alfaro.

A medida que se acerca el encuentro, el técnico argentino comienza a perfilar el equipo y todo indica que realizará dos modificaciones con respecto a la formación que cayó ante Estados Unidos en el debut.

Las principales novedades serían los ingresos de Isidro Pitta y Matías Galarza, quienes ganan terreno para arrancar como titulares en el partido que se disputará en la noche del viernes en Santa Clara, California (22:00 hora local), ya entrada la madrugada del sábado en Paraguay (00:00).

Pitta ocuparía el lugar de Antonio Sanabria en el ataque, buscando darle mayor presencia física y agresividad al frente ofensivo albirrojo.

Matías Galarza, Mauricio e Isidro Pitta tanto el primero como el útlmo serán parta del esquema titular de Alfaro contra Turquía.
Matías Galarza, Mauricio e Isidro Pitta tanto el primero como el útlmo serán parta del esquema titular de Alfaro contra Turquía.

Por su parte, Galarza ingresaría en la zona media por Damián Bobadilla, en una variante que apunta a darle más dinámica y equilibrio al mediocampo paraguayo.

De confirmarse estos movimientos, el resto de la estructura se mantendría sin cambios respecto al equipo que inició el encuentro frente a Estados Unidos.

Paraguay afrontará una verdadera final ante Turquía, ya que ambos seleccionados llegan obligados a sumar luego de sus derrotas en la primera fecha. Una victoria permitiría mantener vivas las posibilidades de clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, mientras que una nueva caída complicaría seriamente las aspiraciones de ambos conjuntos.

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