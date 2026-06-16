Alfaro prepara dos variantes para el enfrentamiento frente Turquía

La selección paraguaya volvió a movilizarse este martes en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde Gustavo Alfaro continúa ajustando los últimos detalles para el trascendental compromiso frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
A medida que se acerca el encuentro, el técnico argentino comienza a perfilar el equipo y todo indica que realizará dos modificaciones con respecto a la formación que cayó ante Estados Unidos en el debut.
Las principales novedades serían los ingresos de Isidro Pitta y Matías Galarza, quienes ganan terreno para arrancar como titulares en el partido que se disputará en la noche del viernes en Santa Clara, California (22:00 hora local), ya entrada la madrugada del sábado en Paraguay (00:00).
Pitta ocuparía el lugar de Antonio Sanabria en el ataque, buscando darle mayor presencia física y agresividad al frente ofensivo albirrojo.
Por su parte, Galarza ingresaría en la zona media por Damián Bobadilla, en una variante que apunta a darle más dinámica y equilibrio al mediocampo paraguayo.
De confirmarse estos movimientos, el resto de la estructura se mantendría sin cambios respecto al equipo que inició el encuentro frente a Estados Unidos.
Paraguay afrontará una verdadera final ante Turquía, ya que ambos seleccionados llegan obligados a sumar luego de sus derrotas en la primera fecha. Una victoria permitiría mantener vivas las posibilidades de clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, mientras que una nueva caída complicaría seriamente las aspiraciones de ambos conjuntos.