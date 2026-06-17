Argentina golea en su debut a Argelia en Kansas City

El gran protagonista de la noche fue Lionel Messi, quien rompió récords históricos y firmó una actuación perfecta al anotar los tres goles del encuentro.

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Messi abrió el marcador con un potente remate que venció al arquero Luca Zidane. El capitán argentino estiró la ventaja al inicio del complemento para darle tranquilidad al equipo conducido por Lionel Scaloni.

Tras una gran asistencia de Nicolás González en un contraataque, Lionel selló el 3-0 definitivo antes de retirarse ovacionado a los 79 minutos para dejarle su lugar a Nico Paz.

Con este partido, el astro argentino alcanzó hitos imborrables en la historia del fútbol:

Se convirtió en el primer futbolista de la historia en participar en 6 ediciones de la Copa del Mundo. Consiguió su primer hat-trick en un Mundial. Llegó a los 16 goles mundialistas, igualando al alemán Miroslav Klose como el máximo anotador de todos los tiempos en este torneo.

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En la segunda fecha del Grupo J, Argentina se enfrentará a Austria este lunes 22, en el AT&T Stadium (denominado oficialmente Dallas Stadium para el torneo), ubicado en Arlington, Texas (suburbio de Dallas), en los Estados Unidos, a partir de las 14:00 de Paraguay, mientras que Argelia medirá fuerzas ante Jordanía este martes 23, en el Levi’s Stadium, situado en el área de la Bahía de San Francisco, en la ciudad de Santa Clara-California, en los Estados Unidos, a partir de las 0:00.

Detalles del partido

Estadio: Arrowhead de Kansas City, en Estados Unidos. Árbitro: Szymon Marciniak. Asistentes: Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik (polacos). Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh. Quinto árbitro: Isaac Trevis (neozelandeses). VAR: Tomasz Kwiatkowski (polaco). AVAR: Dennis Higler (neerlandés). SVAR: Mohammed Obaid Khadim (emiratí).

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel (ST Nahuel Molina), Lisandro Martínez, Cristian Romero (79’ Nicolás Otamendi), Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi (79’ Nico Paz), Thiago Almada (55’ Nico González) y Lautaro Martínez (55’ Julián Álvarez). D.T.: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Fares Chaibi, Hicham Boudaoui (64’ Houssem Aouar), Nabil Bentaleb (81’ Adil Boulbina), Ibrahim Maza (81’ Ramiz Zerrouki), Amine Gouiri (64’ Mohamed Amoura) y Anis Hadj Moussa (64’ Riyad Mahrez). D.T.: Vladimir Petrovic.

Goles: 17’, 60’ y 76’ Lionel Messi (A). Amonestados: No hubo. Tiros de esquina: Argentina 2 - Argelia 2.