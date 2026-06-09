MundialXABC: ¿Querés visitar la Casa de los Paraguayos en Nueva York?

Si sos paraguayo y estás en Nueva York, la emoción de la máxima cita del fútbol se vive en comunidad. Vení a La Casa Itaú, un espacio diseñado especialmente bajo el concepto “La Casa de los Paraguayos”, que se convertirá en el punto de encuentro para alentar a la selección, disfrutar de cada partido y sentirse cerca del país, sin importar la distancia.

Esta iniciativa es posible gracias a una alianza estratégica entre ABC e Itaú, pensada para conectar a los compatriotas residentes o de visita en la Gran Manzana con la pasión que une a todo un país. El ingreso es gratuito

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Horarios de apertura (Horario de Nueva York)

El espacio contará con horarios diferenciados para la semana y para los días en que juega la selección:

Horario regular ( Lunes a Viernes ): de 10:00 a 13:00 (horario del Cardinal Deportivo ).

Primer partido de Paraguay ( Viernes 12 de junio ): desde las 19:30 hasta las 00:00.

Segundo partido de Paraguay ( Viernes 19 de junio ): desde las 21:30 hasta las 01:30.

Tercer partido de Paraguay (Jueves 25 de junio): desde las 20:30 hasta las 00:30.

¿Qué se va a encontrar en La Casa de los Paraguayos?

El lugar estará completamente ambientado para recrear la identidad paraguaya y el calor del hogar, funcionando como un punto de encuentro único para la comunidad local. Los asistentes podrán:

Transmisión en vivo: vivir cada partido de la Albirroja minuto a minuto con un ambiente festivo y de aliento.

Zona de recreación: disponer de un área de juegos que incluirá alternativas como kornhole, ping pong, jenga gigante y futbolito, además de otras dinámicas lúdicas especiales.

Catering completo: durante los días de partido, todos los invitados tendrán acceso a un servicio de comidas y bebidas.

Regalos y premios: habrá obsequios de bienvenida por parte de la organización y la posibilidad de ganar diversos premios y activaciones especiales a lo largo del torneo.

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¿Y si Paraguay no continúa?

La experiencia de la Casa Itaú sigue abierta. El espacio mantendrá sus puertas abiertas con más encuentros y activaciones para seguir viviendo el Mundial, consolidándose como el punto de reunión permanente de los paraguayos en Nueva York.

Dejá tus datos en el formulario para asistir

Para formar parte de esta experiencia y asegurar tu lugar (cupos limitados) en los días de partido, te invitamos a completar el formulario que se encuentra al final de esta nota.

Si estás en Nueva York y querés alentar con nosotros, dejanos tus datos. ¡Te esperamos en la Casa de los Paraguayos!