A La Gran 7-30
17 de junio de 2026 a la - 13:44

AUDIO: Megaasalto en Santa Rita: explosivos fueron adquiridos a través de Digemabel

AME1596. SANTA RITA (PARAGUAY), 16/06/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio del Interior de Paraguay de una sede del Banco Familiar asaltada este martes, en Santa Rita (Paraguay). EFE/ Ministerio del Interior de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE
AME1596. SANTA RITA (PARAGUAY), 16/06/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio del Interior de Paraguay de una sede del Banco Familiar asaltada este martes, en Santa Rita (Paraguay). EFE/ Ministerio del Interior de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE Ministerio del Interior de Paraguay