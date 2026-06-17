A La Gran 7-30
17 de junio de 2026 a la - 13:46

AUDIO: Tuma dice que proyecto de divorcio exprés es un “retroceso” y pone trabas

Martillo de juez sobre base circular con dos anillos de boda dorados en una oficina, sin personas presentes.
Divorcio (foto ilustrativa).MAHMUT OZDEMIR