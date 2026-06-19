A La Gran 7-30
19 de junio de 2026 a la - 13:02

AUDIO: Qué sabe la Policía del niño encontrado muy lejos de su casa tras 36 horas desaparecido

El pequeño Mathías junto a su padre y varios de los que participaron de la tarea de búsqueda y localización, en Pedro Juan Caballero.
El pequeño Mathías junto a su padre y varios de los que participaron de la tarea de búsqueda y localización, en Pedro Juan Caballero.