Gustavo Alfaro: “Termina el Mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando”

Ilusión contra expectativa: el análisis conceptual de Alfaro

En la previa al crucial duelo ante Turquía, el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, dejó en claro cuál es el motor que mueve a su delegación en este regreso a la máxima cita del fútbol internacional. Lejos de colgarle presiones desmedidas a sus dirigidos, el estratega argentino prefirió profundizar en la semántica de este proceso: “No hablé de expectativa; yo siempre hablé de ilusión. La expectativa te la da el derecho adquirido cuando vos tenés, nosotros teníamos ilusión. Entonces, a veces, es semántica; se confunde. Pero nosotros tenemos una ilusión porque no sabemos la respuesta que vamos a tener, no sabemos cómo vamos a responder ante este escenario. Por una demostración que hace 16 años que no estamos en este escenario, vamos a ver cómo respondemos ante este escenario. La ilusión es que respondamos bien, que podamos hacer el Mundial”.

En esa misma línea de pensamiento, el “Profesor” marcó distancias con las potencias históricas y justificó por qué el sentimiento del pueblo paraguayo debe canalizarse a través de los sueños y no de las obligaciones históricas: “El país quiere lo que nosotros queremos; por eso nunca hablé de expectativa. La expectativa la puede tener España, la puede tener Italia —que no va a una copa del mundo, que no va a una copa del mundo—, la puede tener Francia, la puede tener Argentina —que es campeón del mundo—. La pueden tener esos equipos con tradición, historia y todo lo demás; entonces nosotros tenemos ilusión, pues está en ese sentido, y de esa manera tratamos de hacer las cosas”.

Un escudo humano: “Tírenme los dardos a mí”

El “cazador de utopías” decidió ponerse en la primera línea de fuego para proteger a sus futbolistas de las miradas críticas del entorno. Recordando los inicios de este proceso, el director técnico hizo un llamado a la unidad nacional y asumió la responsabilidad total de lo que ocurra en el campo de juego: “Y por eso voy más atrás, voy más atrás. En la conferencia de prensa de Uruguay yo le dije: ‘Apoyen a los jugadores, apoyen a los jugadores. Si tienen que criticar a alguien, critiquen acá. Yo tengo cuero grueso, muchachos; tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, tírenme... A los jugadores, defiéndanlo. ¿Saben por qué? Porque se termina el mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando y son ellos los que van a seguir representando al país. Entonces defiendan a los jugadores’. Yo siempre les digo: el rival más difícil de vencer es el que tiene la misma camiseta que la que tenemos nosotros”.

Para cerrar, el timonel de la Albirroja no ocultó el orgullo que siente por el logro de este grupo de futbolistas al devolver al país al plano internacional, insistiendo en que el periodismo y la afición deben cuidar el patrimonio futbolístico de la nación de cara al futuro: “Entonces, ¿saben qué? ¿Saben la felicidad de verlos hoy acá? ¿De que puedan venir a un mundial? ¿De que puedan estar hoy acá? Critíquenme a mí, critíquenme a mí, defiendan a los jugadores. Todos los errores, todos los partidos que perdamos, todos los errores van a ser del técnico. A los jugadores protéjanlos, cuídenlos; son el valor más preciado que tienen, son los que van a defender la historia y el escudo que ellos tienen puesto. Entonces, a mí, péguenme, yo no tengo ningún problema”.