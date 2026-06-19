¿Subir el salario mínimo hace que se eleven los precios? Esto dice un economista

Esta semana, el presidente Santiago Peña firmó un decreto por el cual ordena un aumento del salario mínimo del 5 por ciento (un incremento de 144.952 guaraníes, elevando el total a 3.044.000), un porcentaje que no coincide con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay y al cual se suelen ceñir los ajustes del sueldo mínimo.

Algunos economistas han cuestionado la medida afirmando que el impacto del aumento del salario mínimo en el poder adquisitivo sería mínimo y que, en cambio tendría un impacto mayor en la inflación y podría elevar precios, además de contribuir a un aumento en la informalidad.

Sin embargo, el economista Rodrigo Ibarrola, asesor del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, dijo tener otra mirada sobre el tema.

Salario mínimo como “referencia”

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Ibarrola argumentó que el salario mínimo no solo beneficia a las personas que cobran ese monto exacto, sino que también funciona como una “referencia” tanto para los que “están por debajo y por encima”, quienes gradualmente también podrían ver aumentos.

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“A lo largo del tiempo los salarios se van ajustando y recuperan su relación con el mínimo”, dijo, citando datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Admitió, sin embargo, que los efectos que tienen los aumentos del salario mínimo sobre los ingresos de trabajadores que ganan menos o más que el mínimo legal son “heterogéneos” y varían según cada sector laboral y según “el poder de negociación de cada empleado con su empleador”.

“Salario real” estancado

Ibarrola agregó que la noción de que elevar el salario mínimo causa también un aumento en los precios de productos en general es una teoría que “no está muy probada”, sino que se trata de “una concepción teórica más que algo empírico”.

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Afirmó también que el “salario real” en Paraguay está “estancado” desde hace unos diez años y atribuyó ese estancamiento al hecho de que el salario mínimo se mide en base al IPC, que “no es un indicador de costo de vida, sino de estabilidad de precios”.

“Si el consumo y el crédito aumenta, estás gastando más a pesar de que el IPC está estable”, explicó. “Los alimentos son lo que más sube, una familia gasta la mitad o más de la mitad de sus ingresos en alimentos. Eso no se ve en IPC. Ahí podés inferir que estás perdiendo poder adquisitivo en la práctica”.

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Argumentó que, para recuperar el poder adquisitivo es necesario levantar los ingresos reales de todos los trabajadores, pero enfatizó que ese es un problema estructural de la economía paraguaya y no algo atribuible a los ajustes del salario mínimo.