A La Gran 7-30
19 de junio de 2026 a la - 12:58

Paraguay vs. Turquía: guía de bloqueos y estacionamiento en el centro de Asunción

Agentes de la PMT de Asunción coordinan los bloqueos de las calles desde ayer a las 18:00, por "El Centro Alienta".
Agentes de la PMT de Asunción coordinan los bloqueos de las calles desde ayer a las 18:00, por "El Centro Alienta".Gentileza, PMT