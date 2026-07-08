A La Gran 7-30
08 de julio de 2026 a la - 09:24

AUDIO: Ministerio de Justicia activó mecanismos de búsqueda e identificación de restos óseos

Investigadores con guantes analizan restos óseos en un laboratorio, enfocándose en piezas cubiertas de tierra.
Un grupo de investigadores examina restos óseos durante trabajos de refacción en el Centro de Prevenidos.