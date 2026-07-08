España se suma como posible destino del portero paraguayo Orlando Gill

Su salida de San Lorenzo de Almagro de cara a la segunda mitad del año parece inminente, un salto de calidad para el que el guardameta paraguayo demostró estar listo, manejando los intereses con total tranquilidad pero contando con múltiples sondeos sobre la mesa.

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En las últimas horas, el mercado europeo comenzó a moverse con fuerza en torno al arquero compatriota. Según reveló el periodista Mateo Moretto, del diario Marca, la Liga de España emerge en este momento como uno de los destinos con mayor fuerza para albergar el futuro del guardameta guaraní.

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El interés del fútbol ibérico no es superficial. El entorno que representa al futbolista tiene agendado un viaje a España en los próximos días con el objetivo de mantener reuniones formales y presenciales con las distintas comisiones directivas que pretenden sumarlo a sus filas.

Quien desee quedarse con los servicios del portero de 26 años deberá desembolsar una suma importante, ya que el club dueño de su pase, San Lorenzo de Almagro, tasó la salida del jugador en 7 millones de dólares.

El paraguayo Orlando Gill ha llamado la atención de varios equipos europeos tras su Mundial.



El portero de San Lorenzo saldría por una cifra cercana a los 7M de dólares.



Sus representantes viajarán a España en unos días para reunirse con los clubes que preguntaron por él. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 8, 2026

De igual manera, el fútbol español no la tendrá fácil para cerrar la operación. Al fuerte acecho de los clubes de LaLiga se le suma una propuesta formal desde el Calcio, ya que el Torino de Italia también sigue muy de cerca los pasos de Gill y busca competir directamente para llevarse el blindaje del paraguayo a la Serie A, además del posible interés del Manchester United de Inglaterra.