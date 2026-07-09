Meteorología: Sube la temperatura en Paraguay, pero ¿hasta cuándo?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima podría tornarse inestable desde mañana, viernes, con posibles precipitaciones dispersas que podrían continuar durante el fin de semana.

Luego del intenso frío de días pasados, hoy se espera un notable aumento de la temperatura en Paraguay. En Asunción se esperan una mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 26. Las mínimas a nivel nacional se ubicarán hoy entre 9 grados en el sur y hasta 31 grados en zonas del Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 15 °C 29 °C San Pedro 14 °C 28 °C Caacupé 13 °C 25 °C Villarrica 12 °C 24 °C Coronel Oviedo 12 °C 25 °C Caazapá 10 °C 24 °C Encarnación 9 °C 23 °C San Juan Bautista 11 °C 24 °C Paraguarí 12 °C 25 °C Ciudad del Este 10 °C 23 °C Asunción 15 °C 26 °C Pilar 11 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 14 °C 28 °C Salto del Guairá 12 °C 24 ºC Pozo Colorado 13 °C 29 °C Fuerte Olimpo 18 °C 31 °C Mariscal Estigarribia 17 °C 30 °C

Se esperan temperaturas similares mañana y el sábado, pero desde el domingo los índices comenzarían a bajar de nuevo y para el lunes las mínimas se acercarían de nuevo a 10 grados.