Clima
09 de julio de 2026 a la - 05:31

Meteorología: Sube la temperatura en Paraguay, pero ¿hasta cuándo?

Amanecer en el centro de Asunción.
En Asunción la mínima de hoy sería d e15 grados centígrados.

Desde hoy, el frío intenso de los últimos días da lugar a un ambiente más cálido. Sin embargo, dentro de no mucho tiempo la temperatura volvería a bajar.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

El clima podría tornarse inestable desde mañana, viernes, con posibles precipitaciones dispersas que podrían continuar durante el fin de semana.

Luego del intenso frío de días pasados, hoy se espera un notable aumento de la temperatura en Paraguay. En Asunción se esperan una mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 26. Las mínimas a nivel nacional se ubicarán hoy entre 9 grados en el sur y hasta 31 grados en zonas del Chaco.

Lea más: La zona del país donde la temperatura mínima será de 9° C este jueves

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

15 °C

29 °C

San Pedro

14 °C

28 °C

Caacupé

13 °C

25 °C

Villarrica

12 °C

24 °C

Coronel Oviedo

12 °C

25 °C

Caazapá

10 °C

24 °C

Encarnación

9 °C

23 °C

San Juan Bautista

11 °C

24 °C

Paraguarí

12 °C

25 °C

Ciudad del Este

10 °C

23 °C

Asunción

15 °C

26 °C

Pilar

11 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

14 °C

28 °C

Salto del Guairá

12 °C

24 ºC

Pozo Colorado

13 °C

29 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

31 °C

Mariscal Estigarribia

17 °C

30 °C

Se esperan temperaturas similares mañana y el sábado, pero desde el domingo los índices comenzarían a bajar de nuevo y para el lunes las mínimas se acercarían de nuevo a 10 grados.