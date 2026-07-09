Meteorología: Sube la temperatura en Paraguay, pero ¿hasta cuándo?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
El clima podría tornarse inestable desde mañana, viernes, con posibles precipitaciones dispersas que podrían continuar durante el fin de semana.
Luego del intenso frío de días pasados, hoy se espera un notable aumento de la temperatura en Paraguay. En Asunción se esperan una mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 26. Las mínimas a nivel nacional se ubicarán hoy entre 9 grados en el sur y hasta 31 grados en zonas del Chaco.
Lea más: La zona del país donde la temperatura mínima será de 9° C este jueves
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
15 °C
29 °C
San Pedro
14 °C
28 °C
Caacupé
13 °C
25 °C
Villarrica
12 °C
24 °C
Coronel Oviedo
12 °C
25 °C
Caazapá
10 °C
24 °C
Encarnación
9 °C
23 °C
San Juan Bautista
11 °C
24 °C
Paraguarí
12 °C
25 °C
Ciudad del Este
10 °C
23 °C
Asunción
15 °C
26 °C
Pilar
11 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
14 °C
28 °C
Salto del Guairá
12 °C
24 ºC
Pozo Colorado
13 °C
29 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
31 °C
Mariscal Estigarribia
17 °C
30 °C
Se esperan temperaturas similares mañana y el sábado, pero desde el domingo los índices comenzarían a bajar de nuevo y para el lunes las mínimas se acercarían de nuevo a 10 grados.