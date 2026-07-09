Asaltan depósito de DNIT, hieren a policía y roban celulares y tirzepatida

En horas de la madrugada de este jueves, un grupo de personas armadas irrumpió en un parque de depósitos utilizado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la ciudad de Mariano Roque Alonso – departamento Central – y se alzaron con un cargamento de teléfonos celulares y medicamentos, hiriendo de bala a un agente de la Policía Nacional en el proceso.

Según datos preliminares, los asaltantes se llevaron un cargamento de supuestas dosis de un medicamento para tratamiento de diabetes llamado tirzepatida casi 3.000 teléfonos celulares de alta gama. Sería un cargamento que ya fue objetivo de un asalto frustrado a un camión transportador la semana pasada sobre la Ruta PY08, en el departamento de San Pedro.

El asalto de hoy ocurrió en el parque de depósitos GICAL y se produjo poco después de las 2:30.

Entre 10 y 15 asaltantes

Según comentó hoy a ABC Color el comisario Juan Servián, jefe de la Comisaría 10 Central – cuya jurisdicción incluye al parque de depósitos -, entre 10 y 15 personas armadas llegaron al sitio del asalto en varios vehículos.

Los asaltantes irrumpieron en el recinto y redujeron a una empleada, a quien obligaron a que los lleve hasta el sitio donde estaba el camión que guardaba la carga, ubicado fuera del depósito de la DNIT.

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El depósito estaba siendo custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, quienes habrían intentado reaccionar, pero los asaltantes hirieron de bala - en el abdomen - a uno de ellos y redujeron al otro.

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Luego de hacerse con el cargamento, los asaltantes huyeron con dirección a la ciudad de Luque.

Vehículos abandonados

Posteriormente, la Policía reportó el hallazgo de uno de los vehículos que habrían sido utilizados por los asaltantes, que fue encontrado abandonado en la zona de Tarumandy, Luque. Otro vehículo presuntamente implicado fue también hallado cerca del peaje Ypacaraí sobre la Ruta PY02.

El agente policial herido durante el asalto en Mariano Roque Alonso, identificado como el suboficial Rubén Méndez - de la Agrupación Especializada – fue trasladado a un centro asistencial y, hasta el momento, no hay más información sobre su estado de salud.

Atraco fallido en San Pedro

La carga robada hoy en Mariano Roque Alonso sería la misma que llevaba el pasado 1 de julio un camión transportador de valores que fue atacado por asaltantes sobre la Ruta PY08 en la zona de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.

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El conductor del camión logró eludir a los asaltantes y refugiarse en una comisaría, tras lo cual el cargamento fue incautado por la DNIT y trasladado al depósito en Mariano Roque Alonso luego de comprobarse de que algunos de los objetos que eran transportados no tenían autorización para su venta.