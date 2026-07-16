A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:35

AUDIO: Blasco sobre balance de Bello: “Presenta ganancia cuando se debe hasta por luz, agua y alquiler”

Humberto Blasco sentado en un escritorio con micrófono, gesticulando enfáticamente, mientras una multitud lo escucha en un auditorio.
Humberto Blasco habló apasionadamente ante una audiencia atenta en la sesión de la JMA.Gentileza, Junta Municipal de Asunción