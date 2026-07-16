Puente de la Bioceánica: se concretó anoche la unión de Paraguay y Brasil por territorio chaqueño

Con la carga del último hormigón en los cinco metros que aún faltaban, se logró unir los dos extremos del puente internacional construido sobre el río Paraguay, produciéndose así la unión física de las localidades de Carmelo Peralta, en Paraguay, y Puerto Murtinho, en Brasil.

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Los trabajos finales de hormigonado se realizaron ya entrada la tarde, prácticamente en horas de la noche, debido a que la intensidad del viento norte, que sopló con mucha fuerza durante toda la jornada, impidió que la tarea pudiera ejecutarse durante la mañana, según manifestó el ingeniero René Gómez, principal responsable de esta colosal obra.

Tras varias horas de trabajo, finalmente pasada las 22:00, se logró terminar de cargar el concreto del hormigonado, completando así, la unión física a través del puente de ambos países.

De esta forma culminan cuatro largos años de trabajos, considerando que las primeras tareas de limpieza y demarcación del lugar comenzaron a mediados de 2022, para luego iniciar propiamente la construcción del puente durante el año 2023.

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Esta obra constituye un orgullo para la ingeniería paraguaya. En su construcción participaron más del 90% de obreros paraguayos y fue financiada por la Itaipú Binacional (Margen Derecha), con un costo inicial superior a los US$ 100 millones

Para el próximo jueves 23 está previsto un acto central para conmemorar la unión física entre ambos países, con la presencia de las principales autoridades de Paraguay y Brasil, entre ellas podría estar el propio presidente de la República, Santiago Peña.

Considerado un segundo Canal de Panamá

El Corredor Bioceánico, del cual forma parte el nuevo puente, integra físicamente a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Sin embargo, el objetivo para el cual fue concebido, agilizar el comercio entre los océanos Pacífico y Atlántico, beneficiará a todos los países de la región.

Partiendo desde el puerto de Santos, sobre la costa atlántica de Brasil, existe un recorrido de más de 3.200 kilómetros hasta los puertos del Pacífico, en Chile, utilizando el nuevo Corredor Bioceánico.

Uno de los principales objetivos es utilizar esta nueva ruta para llegar a los puertos del Pacífico y, desde allí, acortar las distancias hacia los mercados de los países asiáticos.

Además de dinamizar el comercio, sin duda alguna el turismo será uno de los sectores con mayor crecimiento, aprovechando la enorme biodiversidad y riqueza natural existente a lo largo del nuevo corredor.

Características

Entre las principales características físicas del puente atirantado se destaca su longitud total de 1.294 metros y un vano central de 632 metros, uno de los más extensos de Sudamérica para este tipo de estructuras.

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Las torres principales alcanzan una altura de 125 metros sobre el nivel del tablero, mientras que la altura libre para la navegación es de aproximadamente 30 metros sobre el nivel del río, permitiendo el paso de embarcaciones de gran porte. El puente fue diseñado con cuatro carriles de circulación, además de banquinas en ambos costados.

Entre las tecnologías incorporadas se destacan modernos sistemas de monitoreo estructural, mediante la instalación de una gran cantidad de sensores que permitirán controlar en tiempo real la deformación de la estructura, las vibraciones, el comportamiento de los tirantes y los efectos del viento y la temperatura. Toda esta información podrá ser supervisada desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de que técnicos especializados deban trasladarse hasta el puente.