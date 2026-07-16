Identidad digital del Mercosur: qué cambia para los paraguayos tras el acuerdo regional

El Mercosur dio un paso hacia la integración digital al aprobar un acuerdo que permitirá el reconocimiento mutuo de la identidad digital y la autenticación electrónica entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. La medida busca facilitar la realización de trámites en línea entre los países miembros, aunque todavía deberá ser ratificada por los respectivos congresos para entrar plenamente en vigor.

El viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Klaus Pistilli, durante una entrevista con el programa Mesa con EVP, explicó que el proceso demandó cerca de dos años de negociaciones dentro del Grupo Agenda Digital del Mercosur, instancia en la que Paraguay tuvo un rol protagónico durante su presidencia pro tempore.

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Dos años de negociaciones

Pistilli señaló que el acuerdo fue fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección General de Comercio Electrónico, autoridad encargada de regular los prestadores de servicios de confianza en el país.

Según indicó, el principal objetivo fue lograr la interoperabilidad entre las identidades digitales de los países miembros para que puedan ser reconocidas con altos estándares de seguridad y confiabilidad.

No obstante, aclaró que el acuerdo aún debe atravesar el proceso legislativo correspondiente. “Ahora falta que pase por el Congreso y sea ratificado, como ocurre con cualquier acuerdo internacional del Mercosur”, explicó.

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Trámites sin necesidad de viajar

El viceministro sostuvo que el principal beneficio será la posibilidad de realizar gestiones públicas de manera remota utilizando la identidad digital paraguaya en Argentina, Brasil y Uruguay, siempre que esos servicios estén disponibles en línea.

En sentido inverso, ciudadanos de esos países también podrán acceder a trámites digitales en Paraguay utilizando sus respectivas identidades electrónicas, sin necesidad de presentarse físicamente ante una institución.

Pistilli destacó que este mecanismo busca simplificar procedimientos administrativos y reducir barreras para ciudadanos que necesitan realizar gestiones en otros países del bloque.

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Aclaran que no habrá intercambio de bases de datos

Uno de los puntos que el viceministro consideró necesario aclarar es que el acuerdo no implica compartir información sensible entre los Estados.

Explicó que el sistema funcionará mediante un proceso de autenticación. Cuando un ciudadano intente acceder a un servicio digital, la plataforma consultará al MITIC para verificar su identidad. Una vez confirmada, únicamente se comunicará al sistema que la persona fue autenticada correctamente.

“No se comparten contraseñas ni bases de datos. Lo único que se transmite es la confirmación de que la identidad fue verificada por la autoridad competente”, afirmó.

Más de 1,5 millones ya cuentan con identidad electrónica

Pistilli recordó que actualmente más de 1,5 millones de paraguayos disponen de identidad electrónica, herramienta que permite acceder al Portal Paraguay y realizar más de una veintena de trámites digitales ante instituciones como el Ministerio de Educación, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Con el reconocimiento aprobado por el Mercosur, esa misma identidad podrá utilizarse en los sistemas digitales de los países vecinos una vez que el acuerdo complete el proceso de ratificación parlamentaria.

El avance representa un nuevo paso en la agenda de integración tecnológica del bloque regional. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de que los congresos nacionales aprueben el instrumento y de que cada país complete las adecuaciones técnicas necesarias para garantizar la interoperabilidad de sus plataformas digitales.