Policiales
16 de julio de 2026 a la - 11:18

Reportan un tiroteo en el Palacio de Justicia de Luque

Una mujer fue detenida tras realizar tres disparos en contra de su exmarido dentro del predio del Palacio de Justicia de Luque. La Policía Nacional reportó que las balas terminaron en el suelo y nadie salió herido. Además, resaltó que el hombre estuvo en prisión por el presunto abuso sexual de su propia hija.

Por ABC Color

El tiroteo se reportó cerca de las 9:00 de este jueves en el patio del Palacio de Justicia de Luque. El comisario Carlos Acosta, director de Policía de Central, detalló que la autora realizó tres disparos con dirección a su exmarido, pero los tres balazos terminaron en el suelo, por lo cual no se registraron heridos.

La mujer tenía en sus brazos a un bebé pequeño al momento del tiroteo. Todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, donde se observa el momento en que ella apunta contra su expareja.

Tras el hecho, la autora del hecho fue reducida por agentes policiales y se encuentra detenida en la Comisaría Tercera de Luque.

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Arma incautada en mano de una mujer que realizó tres disparos hacia su exmarido en el Palacio de Luque.
Arma incautada en mano de una mujer que realizó tres disparos hacia su exmarido en el Palacio de Luque.

Hombre estuvo en prisión por presunto abuso de su hija

El comisario destacó que ambos acudieron al Palacio por un juicio por prestación alimentaria. No obstante, la mujer detalló que su exmarido estuvo en prisión por el presunto abuso sexual de su propia hija.

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Por el momento, se desconocen los detalles de esa causa anterior, pero el comisario señaló que sí se comprobó que estuvo detenido y se están solicitando todos los antecedentes.

Las identidades de los involucrados se mantienen en reserva en cumplimiento de las normas de protección de niños, niñas y adolescentes.