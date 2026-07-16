A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:38

AUDIO: IPS: auditor defiende denuncia y pone foco en la Fiscalía por cajonear reportes previos

Walter Santiago Laguardia en chaleco y corbata respondía preguntas de varios reporteros en un ambiente exterior.
El auditor interno del IPS, Walter Santiago Laguardia (conversando con la prensa) y Pablo Morínigo, director de jurídico del IPS.