A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:37

AUDIO: Tragedia de bus paraguayo: cinco heridos graves seguirán internados en Brasil

Rescatistas en uniformes amarillos rodean un camión volcado en la maleza, organizándose para ayudar en la escena del accidente.
Rescatistas trabajan en el lugar del accidente de un bus paraguayo en Brasil, mientras se organizan para intervenir.Rede Peperi