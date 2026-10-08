A La Gran 7-30
08 de octubre de 2026 a la - 10:46

AUDIO: ¿Cuándo abrirán el informe del BCP sobre Ueno y otros bancos?: “Bachi” reculó tras conferencia y lo harán mañana

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.Senado Gentileza
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