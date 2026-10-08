BCP detectó maniobras de Ueno Bank para ocultar nexos con empresas

Un mes antes de que el exgerente de Supervisión del BCP Fernando Rivarola instara a la Superintendencia de Bancos (SIB) a rechazar la venta de cartera a la firma Vinanzas SA –maniobra con la que Ueno Bank (Grupo Vázquez SAE) buscaba subsanar el exceso de los límites crediticios–, la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) ya habría hallado vinculaciones entre el banco y varias empresas. Nuestro diario accedió a documentos oficiales en los cuales constan análisis realizados por funcionarios de la banca matriz. Hemos consultado sobre la autenticidad de documentos y varias fuentes humanas confirmaron los reportes.

En sus conclusiones, los supervisores determinaron que, pese a los intentos de Ueno Bank por simular una desvinculación formal, las empresas Mowi SA, Grupo M SA y Grupo Hendy SA debían ser reincorporadas al Grupo de Personas Vinculadas, “exigiendo recalcular la exposición crediticia consolidada para verificar el cumplimiento de los límites prudenciales previstos en la Resolución Nº 3, Acta Nº 25/2017”.

El análisis detalló la evolución societaria de Grupo Hendy SA, firma fundada en 2013 por Marcos Duarte, César Mengual, José Brítez y Antonio Bordón. En octubre de 2023, esta empresa pasó al control mayoritario de Itti Saeca, donde permaneció hasta el 30 de septiembre de 2025. En esa fecha se concretó un traspaso a dos personas físicas: una de ellas resultó ser un empleado de la propia Itti.

Sugestivamente, luego de este cambio de propietarios, Ueno Bank comenzó a des- embolsar préstamos multimillonarios a favor de Grupo Hendy SA, aun cuando en 2025 la empresa registraba como ingresos mensuales promedios tan solo G. 73 millones. Pese a que la empresa venía arrastrando pérdidas en sus balances, hasta abril de este año llegó a alcanzar préstamos de Ueno Bank por unos G. 252.521 millones.

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Un “superempleado” al frente de las sociedades

El informe técnico precisa que el 30 de septiembre de 2025, Itti Saeca vendió el 90% de sus acciones en Grupo Hendy a Vanessa Godoy, mientras que el 10% restante –propiedad de Itti y Grupo Vázquez– fue transferido a Óscar Urdapilleta.

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La verificación del BCP reveló que Urdapilleta figuraba en el sistema Bankitti (sistema informático de Ueno Bank) como funcionario de Itti Saeca y, al mismo tiempo, se desempeñaba como director titular en Red Digital SA y Ueno Casa de Bolsa SA, además de ejercer como presidente y representante legal de Aeterna EAS y representante suplente en Lumixia EAS.

Por su parte, Vanessa Godoy actuaba como representante legal de Lumixia EAS, representante suplente en Aeterna EAS y síndico suplente en Mowi SA, evidenciando el cruce de nombres e intereses entre las mismas sociedades y los mismos nombres. Llegaron al punto de declarar incluso un domicilio fiscal en común con otras firmas del Grupo Vázquez SAE, entre ellas Itti SAE y Redipro.

¿A dónde iban los préstamos?

Los supervisores del BCP señalaron que los tres créditos otorgados a Grupo Hendy en 2025, sumados a una línea de sobregiro, no se ajustaban a las condiciones normales de mercado por presentar montos desproporcionados frente a la capacidad de pago de la empresa, plazos de hasta 10 años y una marcada ausencia de garantías reales.

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Al rastrear el destino del dinero, la fiscalización descubrió que los fondos de las líneas de sobregiro fueron transferidos a Itti y Redipro (Red Digital de Procesamiento SA, del Grupo Vázquez) para luego ser canalizados hacia cuentas de Redipro y Redisa (Red Digital SA, también del mismo grupo) en otras entidades financieras.

Los desembolsos de los préstamos fueron usados, según el informe, para cubrir sobregiros de Itti y saldar obligaciones de la propia Hendy SA. Incluso, el repago de la única operación de préstamo con amortización registrada se efectuó con fondos de Redipro que, a su vez, provenían de transferencias recibidas desde Itti.

Ayer, finalmente, salió a luz parte del informe celosamente oculto y elaborado el 10 de julio de 2026 por un exgerente de la Superintendencia de Bancos. Este documento enviado al directorio del BCP revela operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas a la misma entidad financiera más allá del tope legal permitido.

Dos páginas de dicho informe, a las que accedió ABC, mencionan prestamos hechos por el banco a Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA, y alerta que fueron otorgados tras “paupérrimas condiciones crediticias” y que constituirían “indicios de una incorrecta utilización de los fondos desembolsados por la entidad Ueno Bank SA”.

El mencionado banco custodia alrededor de US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS. Nuevas documentaciones del BCP a las que accedió nuestro diario permiten comprender detalles de la operativa de las tres empresas citadas. En esta edición desarrollamos observaciones apuntadas a la empresa Grupo Hendy SA.