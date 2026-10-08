¡Atención! Los cinco departamentos que están ahora en zona de tormentas

El aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento moderadas a fuertes.

También existe probabilidad de caída de granizos, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo.

Meteorología indica que la inestabilidad atmosférica podría generar condiciones de tiempo severo durante lo que resta de la madrugada y las primeras horas de la mañana de este jueves.

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¿Qué zonas están bajo alerta?

Según el aviso, emitido poco después de las 08:32 de este jueves, la zona de cobertura comprende el centro y sur de la Región Oriental.

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Los departamentos y zonas afectados son Caazapá, Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí y Ñeembucú.

Meteorología señala que las lluvias y tormentas ya están afectando parte de la zona de cobertura y que las condiciones podrían extenderse progresivamente hacia otras áreas.

La situación podría avanzar progresivamente hacia el resto de la zona de cobertura, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de la DMH.