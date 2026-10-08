Alerta por tormentas: ¿cómo y a qué hora impactará en Asunción y Central?

El sur del país ya comenzó a sentir los primeros efectos del sistema de tormentas que avanza hacia el centro del territorio nacional. Eduardo Mingo, director de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), explicó el trayecto de los núcleos de tormenta que llegará a Asunción en las próximas horas.

Según Mingo, las primeras precipitaciones y vientos fuertes ya se registran en los departamentos del sur como Ñeembucú, Itapúa y Misiones, registrando un volumen importante de agua en poco tiempo. Hasta el momento, no reportaron caída de granizo en esas zonas, aunque sí intensas ráfagas y lluvias continuas.

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“Apenas hora y media en el aeropuerto de Pilar, 21 milímetros ya. Son 21 litros por metro cuadrado en una hora u hora y media de lluvia. Parte de las lluvias y tormentas ya se están dando en Ñeembucú. Todavía no tenemos reportes estrictamente de ventarrones; desde Encarnación me decían que llegaban las ráfagas. Se están concentrando ahora en el sur del país”, explicó el director de Meteorología.

“El mismo sistema que el sábado”, pero con menor impacto en Asunción y Central

El temor principal de la ciudadanía radica en que se repita el fenómeno severo del sábado pasado, el cual dejó severos daños materiales por granizadas. Al respecto, el meteorólogo aclaró que, si bien se trata del mismo frente de tormentas, la trayectoria prevista para las próximas horas no golpeará con la misma fuerza a Asunción.

Según las estimaciones meteorológicas, el centro del sistema se desplazará con mayor inclinación hacia el noreste. Esta trayectoria dejará a la capital y sus alrededores en la zona limítrofe del fenómeno, por lo que el impacto directo será menor en comparación con el sur del país.

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“Tenemos un indicio de que esto se movería más hacia el noreste; más que hacia el norte se va a proyectar desde Ñeembucú y el sur hacia Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá, y va a persistir en Itapúa. Después tiene que moverse hacia Caaguazú también, entonces nos deja en el borde del sistema más importante. Ese borde no implica que no va a afectar la tormenta, sino que aparentemente no va a entrar de lleno así como el sábado”, precisó el titular de la DMH.

Horario de llegada a Asunción y recomendación a la ciudadanía

Para quienes deben retornar a sus hogares al final de la jornada laboral, el reporte oficial señala que el cambio de tiempo se sentirá con mayor intensidad entre el final de la tarde y las primeras horas de la noche. Se insta a los conductores y peatones a tomar precauciones durante el horario pico de circulación.

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“El sistema es el mismo, pero no va a afectar de la misma manera. Va a llegar acá entre las 18:00 o 20:00 más o menos sobre nosotros, pero ya va a rotar a la tarde hacia el departamento Central”, aseguró Mingo, al tiempo de pedir a la población que consulte los canales oficiales para informarse y evitar alarmas innecesarias.

Por su parte, el boletín especial emitido por la institución mantiene la alerta por tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la probabilidad puntual de granizo. Hasta el momento las zonas bajo aviso directo comprenden el centro y sur de la Región Oriental, abarcando departamentos como Caazapá, Itapúa, Misiones y el sur de Paraguarí.