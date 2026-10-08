A La Gran 7-30
08 de octubre de 2026 a la - 10:20

AUDIO: Informe sobre Ueno y otros bancos se abrirá recién el lunes: “Estará bajo siete llaves”, dijo Bachi

Basilio Núñez, calvo y robusto, habla con micrófono mientras periodistas lo observan atentos en sala de prensa.
Basilio Núñez responde preguntas de periodistas durante conferencia de prensa en Asunción.ABC TV
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