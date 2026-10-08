A La Gran 7-30
08 de octubre de 2026 a la - 12:51

AUDIO: Presentan SAT-SEN, app para recibir alertas por tormentas, granizos e inundaciones

Captura de pantalla de la tienda de aplicaciones con el logo de SAT SEN y opciones de descarga para alertas meteorológicas.
Esta imagen presenta una captura de pantalla de la tienda de aplicaciones Google Play Store, donde se puede observar la página de la aplicación SATSEN, identificada como "SAT SEN - Sistema de Alerta Temprana".Gentileza
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