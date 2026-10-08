A La Gran 7-30
08 de octubre de 2026 a la - 12:47

AUDIO: Temporal golpea al sur: reportaron daños en General Delgado

Camiones con luces encendidas avanzan por una calle mojada, rodeados de vegetación movida por el viento.
Combo de imágenes difundidas en redes sociales sobre las primeras consecuencias del temporal en General Delgado, ItapúaRedes Sociales
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