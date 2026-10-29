29 de octubre de 2026 - 08:52
AUDIO: “Ninguna acción va a arriesgar la seguridad que tengan nuestros fondos”, asegura presidente del IPS
Lo
más leído
del día
01
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en YpacaraíVer más
02
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperarVer más
03
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de AsunciónVer más
04
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinalesVer más