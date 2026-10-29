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A La Gran 7-30
29 de octubre de 2026 - 08:52

AUDIO: “Ninguna acción va a arriesgar la seguridad que tengan nuestros fondos”, asegura presidente del IPS

Derlis León, en traje oscuro y corbata clara, habla al micrófono frente a un fondo de madera y una bandera paraguaya.
Derlis León toma posesión como presidente del IPS en un acto oficial.
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