Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí

En horas de la madrugada de este jueves se reportó un incendio en la planta farmacéutica de la firma Prosalud Farma ubicada sobre la Ruta D027, en la ciudad de Ypacaraí, departamento Central.

Según un informe policial sobre el siniestro, este habría comenzado aproximadamente a las 3:25 de hoy y se habría originado en dos generadores de electricidad ubicados en la segunda planta del edificio afectado.

Un encargado del local que habló con la Policía afirmó que el incendio fue causado por un cortocircuito.

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Imágenes de video captadas en el sitio muestran a bomberos de Ypacaraí trabajando para sofocar el fuego, mientras fuertes llamaradas salen del edificio.

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Hasta el momento no se reportan personas heridas o fallecidas.