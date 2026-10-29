Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción

Según comentó a ABC Color este jueves el comisario Germán Chena, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en Asunción, el ‘safari’ tuvo lugar el pasado lunes “dentro de la institución”.

Allí, según los datos que maneja la Policía, el menor “sufrió una lesión en la cabeza” que, según versiones, fue causada por un proyectil disparado por un arma de aire comprimido.

El joven herido fue trasladado por sus compañeros a un centro asistencial privado, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y al día siguiente fue dado de alta, dijo el jefe policial.

“Actividad clandestina”

El comisario Chena comentó que la Policía no ha recibido un reporte oficial sobre lo ocurrido de parte del colegio o una denuncia de parte de los padres del menor afectado, sino que fue alertada del suceso tras la publicación en redes sociales de un comunicado de la asociación de padres de la institución.

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La dirección general del Colegio Internacional emitió ayer un comunicado en el que califica el ‘safari’ como una “actividad clandestina, ajena a la institución, la cual representa un peligro grave y real” y en la cual “se está utilizando de manera indebida el nombre de la institución”.

El comunicado hace un llamado a las familias de sus alumnos a “suspender de manera inmediata dicha actividad”.

Violencia entre estudiantes en Asunción

El incidente relacionado al Colegio Internacional se produce en el contexto de una escalada de agresiones entre estudiantes de distintas instituciones educativas en Asunción.

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En los últimos días se registraron incidentes entre alumnos de distintas instituciones educativas de Asunción como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el Colegio Presidente Franco y los colegios Ysati y Stella Maris.

El pasado lunes, ocho estudiantes fueron detenidos por lanzar piedras contra la sede del CNC.

Ayer, el Colegio Presidente Franco suspendió sus clases presenciales debido a supuestas amenazas de un posible ataque a alumnos de la institución.