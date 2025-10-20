Ancho Perfil

AUDIO. Enfermeras llegan a un acuerdo con el gobierno

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, Mirna Gallardo,afirmó que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de trabajo con el fin de verificar que en las Unidades de Salud Familiar se encuentre la cantidad de funcionarios que figuran en planilla.

20 de octubre de 2025 - 17:05
Enfermeras y obstetras levantaron la protesta indefinida que anunciaron esta mañana, tras acordar una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud.
