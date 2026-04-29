“No sabía en qué lío me metía”, dice titular del IPS y cita graves falencias

El titular del Instituto de Previsión Social (IPS) tuvo esta mañana una primera reunión con el presidente Santiago Peña a poco más de una semana de su nombramiento. Luego de citar algunas de las primeras falencias en las cuales se enfocará, expresó: “Yo no sabía en qué lío grande me metía porque no es fácil”.

Tras la reunión, el doctor Fretes presentó un diagnóstico inicial y adelantó las primeras acciones que buscará implementar en el corto plazo y contó que espera poder reunirse con Peña cada 15 días para presentar avances.

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“Le he informado de planes a ser implementados en el menor tiempo posible”, sostuvo.

Stock cero de medicamentos

Uno de los puntos más críticos mencionados por Fretes fue la falta de medicamentos, situación que calificó como “acuciante”.

“Hay un número importante de medicamentos que están en stock cero, que no debía ocurrir. La enfermedad no espera y cuántas personas no tienen para comprar ese medicamento”, expresó.

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El presidente del IPS prometió que los fármacos de mayor rotación estarán disponibles en la brevedad y citó, como ejemplo, el Omeprazol y el Ibuprofeno.

Asimismo, anunció una revisión del vademécum institucional, ya que detectaron la compra de productos en desuso. Para ello, se prevé un trabajo conjunto con jefes médicos y sociedades científicas. Destacó que esperan trabajar con la academia para estudiar qué medicamentos son mejores y definir las próximas compras.

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Amplia lista de espera para especialidades

El presidente dijo que otro de los focos de su gestión será la reducción de las largas listas de espera en especialidades médicas. Por ejemplo, Fretes reveló que más de 7.000 personas aguardan consulta con endocrinología, por lo que se implementará un plan piloto con atención intensiva durante una semana.

“Dedicándole una semana de atención diferenciada, buscamos bajar a menos de mil esa lista”, explicó.

El profesional advirtió que la falta de medicamentos limita la efectividad del sistema: “¿Para qué va a ir el paciente si no hay medicamentos?”. No obstante, garantizó que ya tienen todo lo necesario para empezar con esa especialidad y luego ir avanzando hacia otras, de acuerdo a los resultados.

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Déficit en comunicación y falta de recursos

El titular del IPS también apuntó a falencias internas, especialmente en el área de comunicación.

“Confirmo el déficit que hay en la institución en el área de comunicación. No tienen móvil, presupuesto ni tecnología”, cuestionó. Según indicó, esta situación impide que los asegurados accedan a información clara sobre los servicios, tanto en aspectos positivos como negativos.

Así también, Fretes reconoció que la situación financiera del IPS es “muy acuciante” y que será necesario tomar decisiones para viabilizar la institución.

Respecto a las deudas con proveedores, señaló que ya se encuentran trabajando en el tema con el Ejecutivo. “Entiendo la ansiedad por todo lo que se hizo mal, pero no puedo venir a cometer otro error”, afirmó cuando le preguntaron si ya tiene algo definido al respecto.

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Estudios médicos innecesarios

El presidente del IPS también habló sobre la tercerización de estudios médicos con Meprotec. Al respecto, dijo que detectó que un gran problema que hace que la lista de espera sea tan larga es que se piden muchos estudios que no son necesarios.

“Hay resultados de resonancias y tomografías que el paciente nunca retiró. Quiere decir que el paciente está bien y se pidió al pedo”, sostuvo.

Atribuyó esta problemática a la falta de capacitación de los médicos y a debilidades en el sistema de formación, lo que genera sobrecostos y dependencia de servicios tercerizados.

Según indicó, trabajarán al respecto para poder ir combatiendo la crisis económica con estos frentes.

Caso Braulio y errores institucionales

Fretes se refirió además al caso conocido del asegurado Braulio Vázquez y admitió fallas en la atención médica. “Hubo errores institucionales. ¿Cómo no vas a tener electrocardiógrafo?”, cuestionó.

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Explicó que el paciente fue subvalorado pese a presentar síntomas graves, lo que retrasó el tratamiento oportuno. “No se te puede pasar por alto el diagnóstico de una persona con dolor de pecho”, enfatizó.

No obstante, hizo énfasis en que el caso está en manos de la Justicia, que deberá determinar todas las responsabilidades.

Transparencia y control

Como último punto, el titular del IPS destacó como un avance la transmisión en vivo de la sesión del Consejo Directivo este miércoles, algo que no ocurría desde hace más de dos años.

“Cuando uno no tiene nada que ocultar, es fundamental que el asegurado tenga un mecanismo de control”, afirmó.

Fretes aseguró que su gestión se enfocará en corregir estas falencias iniciales y recuperar la confianza en la institución.

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