08 de diciembre de 2025 - 17:32

AUDIO. Más de 50.000 personas pasaron por la EBA en estos días.

La Estación de Buses de Asunción (EBA) reportó el tránsito de al menos 116.630 pasajeros desde el lunes 1 hasta este sábado
Lourdes Ucedo, directora de la Estación de Buses de Asunción, afirmó que alrededor de 50.000 personas pasaron durante estos días feriados por la terminal de ómnubus. El destino principal fue Caacupé.