Con Adam Bareiro expulsado antes del descanso, Boca cae ante Cruzeiro

El paso perfecto de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 se detuvo en seco este martes. En un duelo que prometía ser una batalla estratégica en el mítico Mineirão, el conjunto argentino terminó cediendo por 1-0 ante Cruzeiro, en un partido marcado por la tensión, el juego brusco y un momento que cambió el guion de la noche: la expulsión de Adam Bareiro. El atacante paraguayo, una de las principales cartas ofensivas del equipo, terminó siendo el centro de la polémica en un desarrollo deslucido y sumamente trabado.

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Bareiro no logró encontrar su lugar en el campo y complicó el panorama para el Xeneize en el tiempo de descuento de la primera mitad. El “Zorrito” vio la tarjeta roja tras recibir dos amonestaciones en apenas cinco minutos, lo que obligó al equipo entrenado por Claudio Úbeda a replegarse y renunciar a cualquier intento de fluidez ofensiva durante el resto del encuentro. Jugar con diez hombres en una de las canchas más difíciles del continente forzó a Boca a una resistencia extrema que acabó por pasarle factura física en el tramo decisivo.

A pesar del esfuerzo defensivo por sostener el empate, la resistencia se quebró al minuto 83. El joven colombiano Neyser Villarreal, promesa de 21 años recién llegada de Millonarios, se convirtió en el héroe del encuentro al entrar desde el banquillo. Villarreal aprovechó una asistencia quirúrgica de Kaio Jorge, tras un pase profundo de Matheus Pereira, para empujar la pelota sobre la línea de sentencia y sellar el triunfo del equipo dirigido por el portugués Artur Jorge.

El final del partido no fue menos tenso, culminando con encontronazos y trifulcas entre los jugadores por toda la cancha que, afortunadamente, no pasaron a mayores. Con este resultado, Cruzeiro alcanza a Boca en la primera posición del Grupo D, dejando a ambos elencos con seis unidades y el grupo al rojo vivo. Para el equipo argentino, la derrota no solo supone perder el liderato en solitario, sino también el fin de un impresionante invicto de 14 partidos que mantenía en todas las competiciones.

Resumen del partido

Ficha técnica:

Cruzeiro (1): Otávio; Fagner (minuto 46, Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero (minuto 74, Bruno Rodríguez), Gerson, Christian, Matheus Pereira; Keny Arroyo (minuto 74, Néiser Villarreal) y Kaio Jorge (minuto 87, Matheus Henrique). Entrenador: Artur Jorge.

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Boca Juniors (0): Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda (minuto 60, Nicolás Figal); Miguel Merentiel (minuto 60, Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro. Entrenador: Claudio Ubeda.

Gol: 1-0, minuto 84: Néiser Villarreal.

Árbitro: Esteban Ostojich. El uruguayo expulsó a Adam Bareiro y amonestó a Leandro Paredes, Kaio Jorge, Fagner, Gerson, Lautaro Blanco, Ayrton Costa.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte.

Fuente: AFP