03 de marzo de 2026 - 18:47

AUDIO. Cifarma sigue esperando que el gobierno pague las deudas

Desde la Cifarma temen que de no concretarse el pago se registre un desabastecimiento de medicamentos que afecte a todo el país.
Gerardo García, presidente de CIFARMA sobre la deuda que mantiene el Estado con las proveedoras. Explicó que a pesar de las promesas y los acuerdos establecidos, no se está cumpliendo con los pagos.