Ecuador termina castigando la falta de contundencia de Paraguay

La apertura del marcador llegó antes de la media hora de juego, producto de una asfixiante presión alta. En lo que parecía una salida controlada para el elenco ecuatoriano, el portero Mijail Vaca intentó ceder el balón a ras del césped para Adrián Cuadrado; sin embargo, este fue anticipado por Lucas Romañach, quien recuperó el esférico y definió con precisión al poste izquierdo del guardameta para el 1-0.

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Tras el tanto, Paraguay tuvo a merced varias oportunidades para estirar la distancia. Entre ellas, la acción más clara nació de un tiro de esquina ejecutado por Héctor Salinas, donde Víctor López se impuso en las alturas con un cabezazo limpio que, caprichosamente, se estrelló en el poste derecho de Vaca. La falta de contundencia terminaría costando caro en el epílogo del encuentro.

En la recta final, Ecuador encontró en la pelota parada la llave para la remontada. El empate nació de un tiro libre lejano de Edwin Quintero enviado al segundo poste, donde el potente Deinner Ordoñez bajó el balón de cabeza para habilitar a Mathews Soto, quien conectó de primera hacia el costado derecho del portero Félix Fernández.

Cuando el partido ingresaba en tiempo de adición, un nuevo tiro libre, esta vez ejecutado por Holger Quintero desde el borde del área, sorprendió a Fernández con un remate rasante por fuera de la barrera. El portero paraguayo dio un paso hacia el lado opuesto pensando que el balón superaría la barrera por arriba, y cuando intentó reaccionar, el 1-2 ya era un hecho.

El siguiente desafío para los dirigidos por Mariano Uglessich será este domingo 5 de abril a las 20:00, nuevamente en el CARFEM, frente a su par de Uruguay. Cabe recordar que el formato de competición establece que los dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales para disputar la Fase Final, mientras que los terceros y cuartos lugares jugarán cruces directos para definir los puestos del quinto al séptimo.

Este torneo continental otorga siete plazas directas para la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA 2026. Dichos cupos serán ocupados por las selecciones que finalicen en las primeras siete ubicaciones de la tabla general. En caso de que el país anfitrión del Mundial se encuentre entre esos siete mejores, la plaza clasificatoria se trasladará automáticamente al equipo que finalice en el octavo lugar del certamen continental.

Síntesis del encuentro

Estadio: CARFEM. Árbitro: Rodolfo Vera (BOL). Asistentes: Richard Orellana (BOL) y Luis Valdez (BOL). Cuarto árbitro: Yeferzon Miranda (VEN). Quinto árbitro: Antoni García (VEN).

Paraguay (1): Félix Fernández; Mateo Giménez, Kevin Amarilla, Elías Díaz y Leo Cristaldo; Héctor Salinas (73’ Lautaro Vera), Víctor López (68’ Jonathan Rolón), Lucas Romañach y Tobías Jara (68’ Alam Fernández); Víctor Cáceres y Axel Gómez (54’ Mathías Cabrera). D.T.: Mariano Uglessich.

Ecuador (2): Mijail Vaca; Deinner Ordóñez, Nicolás Sotomayor, Adrián Cuadrado (64’ Nixon Ayovi) y Jhon Chica (78’ Mathews Soto); Brayson Zomora (78’ Johan Martínez), Jhon Guerrero, Jandry Calle (64’ Edwin Quintero) y Holger Quintero; Sergio González y Luis Fragozo (83’ Jefri Mina). D.T.: Gonzalo Férrea.

Goles: 22’ Lucas Romañach (Paraguay); 81’ Mathews Soto, 90’+1’ Holger Quintero (Ecuador). Amonestados: 44’ Mateo Giménez, 68’ Leo Cristaldo, 84’ Jonathan Rolón y 90’+5’ Elías Díaz (Paraguay); 34’ Nicolás Sotomayor, 45’+1’ Holger Quintero, 90’+1’ Johan Martínez y 90’+1’ Jhon Guerrero (Ecuador).