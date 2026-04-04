Clima
04 de abril de 2026 - 07:38

Meteorología: pronostican sábado caluroso y con lluvias en Paraguay

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Varias zonas del territorio paraguayo registrarían precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada de hoy, en la que se esperan de nuevo temperaturas altas, según advierten meteorólogos.

Por ABC Color

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este del país, pero no en zonas centrales como Asunción. La capital sí registraría precipitaciones mañana domingo y estas continuarían al menos hasta el lunes.

El ambiente se mantiene caluroso en todo el país y hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 38 en el Chaco.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.