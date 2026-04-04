Meteorología: pronostican sábado caluroso y con lluvias en Paraguay

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este del país, pero no en zonas centrales como Asunción. La capital sí registraría precipitaciones mañana domingo y estas continuarían al menos hasta el lunes.

El ambiente se mantiene caluroso en todo el país y hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 38 en el Chaco.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.