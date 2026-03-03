Ancho Perfil
03 de marzo de 2026 - 16:54

AUDIO. Intensas lluvias en Asunción, ¿por qué se producen?

lluvias con cahidas de grnizos en asuncion fernando romero 03-03-26 locales
lluvias con cahidas de grnizos en asuncion fernando romero 03-03-26 localesfernando romero 03-03-26 locales

Eduardo Mingo, director general de Meteorología, explicó el fenómeno que se produjo esta tarde sobre Asunción con intensas lluvias, caídas de granizo, pero de corta duración.