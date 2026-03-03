Ancho Perfil
03 de marzo de 2026 - 18:04

AUDIO. Realizan trabajos luego del temporal

Marcos Maidana, director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, detalló los trabajos que se realizan para retirar los árboles caídos luego del fuerte temporal que azotó a la capital esta tarde.