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09 de junio de 2026 a la - 21:44

AUDIO: Freno a Atome: Sitrande exige que se concrete la derogación de los decretos

Grupo de trabajadores de la ANDE sosteniendo banderas de SITRANDE frente a un edificio, mostrando expresiones de unidad.
Funcionarios de la ANDE en Misiones se suman al paro nacional exigiendo más móviles y la contratación de personal.Jesús Riveros