Quién será el acompañante de Tonny Sanabria en la ofensiva albirroja

La Albirroja volvió a entrenar en California mientras Gustavo Alfaro analiza quién acompañará a Tonny Sanabria en ataque ante Estados Unidos. Julio Enciso continúa con trabajos diferenciados y apunta al segundo partido frente a Turquía.

La selección paraguaya cumplió este martes una nueva jornada de entrenamientos en California, donde continúa preparando el debut frente a Estados Unidos por el Mundial 2026.

El estreno de la Albirroja será el viernes 12 en Los Ángeles, desde las 18:00 hora local (22:00 de Paraguay), y una de las principales incógnitas dentro del equipo pasa actualmente por definir quién ocupará el lugar del lesionado Julio Enciso en la ofensiva.

Tomando como referencia lo ocurrido en el amistoso frente a Nicaragua, Mauricio aparece como el principal candidato para arrancar el encuentro inaugural junto a Tonny Sanabria en ataque.

No obstante, otra de las variantes que maneja Gustavo Alfaro sería la inclusión de Gustavo Caballero como volante por fuera, permitiendo que Diego Gómez juegue en una posición más adelantada dentro del esquema ofensivo.

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También surge como alternativa Ramón Sosa, aunque el futbolista viene saliendo recientemente de una lesión y, por el momento, no tendría muchas posibilidades reales de iniciar como titular frente al seleccionado norteamericano.

En el entrenamiento desarrollado este martes en el Spartan Soccer Complex, donde la prensa solo pudo acceder durante los primeros quince minutos, se observaron ejercicios grupales con balón, mientras que los arqueros trabajaron de manera diferenciada junto al cuerpo técnico específico.

Por su parte, Julio Enciso continúa apartado del grupo principal realizando tareas de recuperación. Sin embargo, existe un marcado optimismo dentro de la delegación paraguaya respecto a su evolución física, con altas expectativas de que pueda estar disponible para el segundo compromiso frente a Turquía, en Santa Clara.

Paraguay entra en la recta final rumbo al debut mundialista

Siguiendo con la agenda de la Albirroja afrontará el miércoles su única práctica completamente cerrada antes del estreno frente a Estados Unidos. Gustavo Alfaro hablará el jueves en conferencia de prensa junto a un futbolista.

La selección paraguaya ingresa en la etapa decisiva de su preparación para el debut en el Copa Mundial 2026 frente al anfitrión Estados Unidos.

El plantel dirigido por Gustavo Alfaro cumplirá este miércoles 10 su única jornada completamente cerrada para la prensa y el público. El entrenamiento está previsto para las 17:15 de San José, California (21:15 de Paraguay), nuevamente en el Spartan Soccer Complex, lugar de concentración deportiva de la Albirroja.

La última movilización antes del estreno mundialista se desarrollará el jueves 11 desde las 09:00 locales (13:00 de Paraguay), con acceso limitado para los medios de comunicación durante el inicio de la práctica.

Ese mismo jueves, pero ya por la tarde en Los Ángeles, Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa acompañado por un futbolista del plantel paraguayo.

La atención a los medios está programada para las 18:45 hora local (22:45 de Paraguay) en la sala de conferencias del Los Ángeles Stadium, en la previa del encuentro correspondiente al Grupo D del Mundial 2026.

Paraguay debutará el viernes 12 frente a Estados Unidos en Los Ángeles, marcando así su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

Mundial 2026: días, horarios y sedes de Paraguay en el Grupo D

La FIFA confirmó el calendario completo de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026. En el día después del sorteo, el organismo rector del fútbol mundial realizó un evento para oficializar el fixture de cada una de las 12 llaves. De esta manera, la selección de Paraguay tiene definida el día, la hora y el estadio de sus respectivos partidos.

EE.UU. vs. Paraguay| 12 de junio | 22:00 | Sofi Stadium | Inglewood

Turquía vs. Paraguay | 20 de junio | 00:00 | Levis Stadium | Santa Clara

Paraguay vs. Australia | 25 de junio | 23:00 | Levis Stadium | Santa Clara