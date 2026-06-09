Patria Querida afirma que lista unida de concejales es para frenar los atropellos en Asunción

En una entrevista para ABC TV, la diputada Rocío Vallejo y la actual concejala capitalina Jazmín Galeano, ambas referentes del Partido Patria Querida (PPQ), desglosaron las razones que llevaron a la conformación de la Lista 3 “Unidos por Asunción” para la Junta Municipal.

Aclararon que no es un acuerdo improvisado y que fue diseñado minuciosamente para poner fin a la dispersión de votos y construir una mayoría capaz de frenar los históricos abusos contra los contribuyentes asuncenos.

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Explicaron que se trata de un acuerdo político que llevó más de un año de negociaciones y se logró concentrar a 14 nucleaciones de la oposición en una sola propuesta. Subrayaron que con esta opción lograron que baje de 22 listas a solamente 9 opciones para octubre.

Frenar los atropellos mediante una mayoría real

Para la concejala Jazmín Galeano, quien busca renovar su banca ocupando actualmente la Opción 19 dentro de la Lista 3, la realidad de la Junta Municipal actual exige deponer cualquier interés particular o partidario. Admitió con autocrítica que la falta de números en el actual periodo maniató la gestión de la oposición de manera sistemática.

“Nosotros trabajamos en la construcción de esto y pusimos a Asunción en primer lugar porque comprendimos que es la única forma de llegar a la mayoría. Necesitamos esa fuerza numérica para frenar los atropellos constantes a los asuncenos y otras tantas cuestiones donde no pude tener incidencia justamente porque no contábamos con la mayoría de los votos”, analizó Galeano.

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Galeano enfatizó que los lugares asignados en la nómina unificada respetan los resultados democráticos de las recientes internas de cada sector. Un ejemplo de ello es Sebastián Garay, quien encabezará la lista como opción 1 por haber sido el candidato más votado de su nucleación.

La ventaja que se tiene con el desbloqueo

La diputada Rocío Vallejo sostuvo que el sistema de voto preferencial o “listas desbloqueadas” nivela el terreno de juego para todos los aspirantes.

“Yo no creo que vaya a desaparecer Patria Querida. Como mínimo vamos a mantener nuestras tres bancas actuales y, si hacemos bien el trabajo, es posible que metamos a cinco concejales en la Junta”, expresó Vallejo.

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La parlamentaria argumentó que el desbloqueo elimina el peso del número que a uno le toque en la papeleta de votación. “Cada uno va a hacer su campaña de manera individual porque el sistema lo permite. En todas las listas siempre hay personas con más votos y otras con menos, pero la gran ventaja es que aunque estés en el último lugar de la grilla, podés terminar primero si la gente te elige directamente en la máquina”, detalló.

El análisis de las parlamentarias de Patria Querida apuntó además de forma directa contra el candidato virtual de la ANR a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez López Moreira.

“Esta lista fuerte, con gente que tiene esperanza y compromiso, es la única alternativa real para hacer frente al modelo corrupto vigente. Los otros son más de lo mismo. Camilo Pérez puede ser un ‘muñequito de torta’ muy lindo para la foto de campaña, pero detrás de él están operando exactamente los mismos actores políticos de siempre que tienen destruida nuestra capital”, mencionó la diputada.

Las bancas se ganan caminando, no por el número de lista

Finalmente, la concejal Jazmín Galeano ratificó que el desafío de la Lista 3 será un despliegue masivo en el terreno durante los meses que restan para los comicios generales.

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“No le tenemos ningún miedo al lugar donde estamos parados hoy. Yo voy a llevar esa Opción 19 con orgullo y voy a volver a ser electa por los asuncenos. Los votos no se consiguen por el lugar que ocupás en la pantalla o en un papel impreso; se consiguen caminando los barrios, hablando frente a frente con los vecinos y escuchando sus necesidades. La ecuación actual es muy sencilla: depende exclusivamente del voto de la gente”, concluyó.