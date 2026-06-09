Periodísticamente
09 de junio de 2026 a la - 21:36

AUDIO: Toma de rehén: comisario narra los minutos de tensión antes de disparar al sospechoso

Jorge Vidallet, con camisa a cuadros rojos y chaleco gris, habla a la cámara sosteniendo un micrófono de prensa.
Comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional de Concepción.Aldo Rojas