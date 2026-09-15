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15 de septiembre de 2026 a la - 21:25

AUDIO: Ministro de Educación anuncia un posible acuerdo con los docentes

AME7348. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 14/09/2026.- Fotografía cedida este lunes por el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay que muestra a su titular Luis Ramírez, hablando durante la presentación de los resultados de Paraguay en las pruebas Pisa, en Asunción (Paraguay). Ramírez dijo que el idioma guaraní, que habla de manera exclusiva casi el 28 % de la población local, influyó en el bajo rendimiento de los estudiantes del país en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). EFE/ Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME7348. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 14/09/2026.- Fotografía cedida este lunes por el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay que muestra a su titular Luis Ramírez, hablando durante la presentación de los resultados de Paraguay en las pruebas Pisa, en Asunción (Paraguay). Ramírez dijo que el idioma guaraní, que habla de manera exclusiva casi el 28 % de la población local, influyó en el bajo rendimiento de los estudiantes del país en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). EFE/ Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay
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