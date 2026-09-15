¿Tensión en el cartismo? Gobernadores buscan a Peña y Alliana horas después de que Cartes ungiera a Baruja

Los 15 gobernadores del movimiento Honor Colorado se reunieron esta noche con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, horas después de que el titular de la ANR, Horacio Cartes, confirmara en la Junta de Gobierno la precandidatura de Juan Carlos Baruja a la vicepresidencia para 2028. El gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesis, difundió el encuentro en sus redes sociales: “Los gobernadores G15, más unidos que nunca (...) reafirmando nuestro compromiso de trabajar unidos por el desarrollo de nuestros departamentos y de todo el Paraguay”.

La reunión se dio en un contexto especialmente sensible para ese sector. La confirmación de Baruja cayó como “un balde de agua fría” entre gobernadores y diputados cartistas que impulsaban otras opciones —el presidente de Diputados, Raúl Latorre, o el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa— para acompañar a Alliana en la fórmula 2028.

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Alliana ya había marcado distancia del anuncio de Cartes

El propio vicepresidente había salido a responder horas antes, a través de un comunicado en sus redes sociales. Alliana ratificó que la definición de su compañero de fórmula se dará recién después de las elecciones municipales del 4 de octubre, y remarcó que no dará ningún nombre hasta entonces: “Mantengo firme mi postura de que, en homenaje a la unidad partidaria y ante los desafíos del 4 de octubre, la designación del candidato a vicepresidente la realizaré una vez concluido todo el proceso electoral municipal”.

El vicepresidente pidió además centrar la agenda en cuestiones consideradas urgentes —el acuerdo con el sector médico, el diálogo con docentes, el Presupuesto General de la Nación y las elecciones de intendentes y concejales— y cerró con un mensaje de lealtad partidaria: “Soy un soldado del Partido Colorado, y sus banderas seguirán flameando en mis manos ante cada desafío que se presente, hoy y mañana”.

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Una reunión que llega en medio del ruido interno

En ese marco se produjo el encuentro de esta noche con los gobernadores. La foto difundida por D’Ecclesis, con Peña y Alliana rodeados por los mandatarios departamentales, se conoció apenas horas después de que Cartes definiera unilateralmente a Baruja y de que Alliana respondiera pidiendo postergar esa discusión.

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El antecedente inmediato de tensión había quedado planteado la noche previa al anuncio, cuando Latorre se reunió con un grupo de diputados y gobernadores cartistas —entre ellos Sosa— en la residencia de un diputado colorado en Asunción, en lo que se leyó como un intento de última hora de torcer la decisión de Cartes.