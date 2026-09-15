Titular del MEC sostiene que no hay motivos para un paro docente

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, salió al paso del anuncio de paro de actividades educativas convocado por docentes. Durante una entrevista por ABC TV, el titular de la cartera educativa afirmó que no existen causales ni condiciones reales que justifiquen una medida de fuerza que termine perjudicando a los niños y restando horas de clase en las aulas públicas.

La declaración se da luego de que docentes desmintieran un supuesto acuerdo anunciado desde Mburuvicha Róga y ratificara el plan de lucha en reclamo de un reajuste salarial del 8%, la cobertura del crecimiento vegetativo, la habilitación de más rubros para maestros de grado, la incorporación de psicólogos y la solución a la falta de fondos de gratuidad.

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Ramírez expresó su desconcierto ante la postura inflexible de un sector docente y señaló que la propuesta planteada por el Ejecutivo, que contempla un reajuste del 5%, recoge las inquietudes planteadas en las mesas de trabajo.

“No veo por qué tengamos que tener una medida de fuerza. Eso se tiene cuando no se dan las condiciones. Ellos llegaron a un salario mínimo básico que cumplimos al llegar y el acuerdo que firmamos es que le vamos a ajustar de acuerdo al IPC, y estamos cumpliendo. A mí me descoloca totalmente y me lleva a pensar en otras circunstancias ajenas al mundo educativo”, sostuvo el ministro.

Ministro pone foco crítico en la calidad docente

En su análisis sobre el conflicto, el titular del MEC cuestionó la cultura de la protesta que se instaló en el ámbito escolar paraguayo. Calificó esta estrategia como una dinámica que termina desgastando a toda la comunidad educativa y afectando los rendimientos académicos de los estudiantes.

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“Lastimosamente en educación se tomó la costumbre de tener posiciones para conseguir ciertas reivindicaciones y funcionamos en un método extorsivo, donde ese ‘chake’ a toda la comunidad, de que van a tomar el colegio o van a cerrar la calle, es lo que va llevando la dinámica. Esto se ve también cuando una comunidad no quiere aceptar a un profesor que legítimamente ganó por concurso y arman conflicto”, lamentó el titular del MEC.

Por otro lado, el ministro aprovechó la oportunidad para enfatizar la necesidad de vincular cualquier mejora salarial con la evaluación y la formación continua dentro del aula.

Al respecto, recordó los resultados del último proceso de evaluación aplicado al sector, donde de 109.000 maestros evaluados, solo 30.000 lograron superar las pruebas de comprensión lectora.

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“Es decir, 3 de cada 10 pasaron la prueba. La buena noticia es que esos 30.000 que están en servicio sí tienen comprensión y eso tiene que seguir avanzando. La idea es que no sea solo el ajuste al asalariado, sino que venga acompañado de terminar la carrera docente y definir cómo asciende horizontal y verticalmente un profesor mediante su capacitación”, detalló.

Ministro, optimista frente a un posible acuerdo

A pesar de la ratificación del paro por parte de organizaciones como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), el ministro Ramírez mantiene la esperanza de desactivar las protestas mediante la firma de un acuerdo amplio que ordene de manera definitiva el escalafón y las reglas de juego para los próximos años.

El representante del Gobierno aseguró que cuenta con el respaldo de más del 50% de los gremios del sector y que confía en alcanzar la adhesión de hasta un 90% de la representación sindical para sellar un compromiso histórico de estabilidad.