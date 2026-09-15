Tirzepatida: Diputado Godoy plantea elevar impuestos y cuestiona ganancias de farmacéuticas

El diputado cartista Carlos Marcial Godoy (ANR, HC) volvió a encender hoy el debate en la sesión ordinaria sobre la intención de aumentar los impuestos a la tirzepatida y otros medicamentos usados originalmente para el control de la diabetes, pero que también tienen efectos positivos para el combate a la obesidad.

“Quiero aprovechar para responder a publicaciones hechas por algunos dueños de laboratorios”, que “hablan de que nosotros estamos intentando legislar en contra de la ciudadanía, queriendo aplicarle el IVA del 5% a un producto específico como es la Tirzepatida. Yo simplemente quiero decirle a la ciudadanía que la Ley Nº 6380 es la que establece que los medicamentos deben pagar el 5% y también el 10% para todos los demás casos. O sea que no, es una invención mía”, comenzó alegando Godoy

Este, fue escalando de tono en su “contraataque” acusando a los laboratorios de establecer con las excepciones impositivas un “esquema de recaudación”.

“Len venden entre el 35% a 40% más al público. ¿Dónde está el beneficio de esta ley para la ciudadanía, para el obeso, para el diabético? Acá los únicos que se están enriqueciendo son las cadenas farmacéuticas y los laboratorios. Esa es la realidad y nosotros estamos para legislar en favor de la ciudadanía. Y eso es lo que vamos a hacer", indicó Godoy.

El diputado cartista fue “valiente” para defender el aumento de impuesto a este medicamento ahora con alta demanda, pero no mencionó otros rubros que a diferencia de este, tienen un impacto negativo sobre la salud, como el tabaco, las bebidas alcohólicas o las azucaradas.

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“Un producto de una marca X de 15 mg se vende al público G. 896 000, con descuento (los laboratorios) se lo venden a las farmacias a G. 470.000 y las farmacias se lo venden a G. 603.000 al público”, insistió apuntando a la Tirzepatida.

El legislador, apuntando a sostener su plan de aumentar el impuesto a este medicamento, planteó en total tres pedidos de informes, tanto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios como al Ministerio de Salud y a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

En base a algunas respuestas ya recibidas, señaló que la Tirzepatida no forma parte del listado de tecnologías sanitarias vigente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y que supuestamente por ello no debería recibir este beneficio impositivo.

Ante esto, se sumó en su respaldo el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR, aliado cartista) quien azuzó la idea de Godoy.

“Pedí la palabra para salir a bancarle a un compañero, amigo, con el perdón de los términos que tiene los huevos -como Carlos Godoy- para presentar, para instalar un proyecto de ley que revise los impuestos específicos”, dijo.

El mismo también se despachó contra los empresarios farmacéuticos, pero de paso al propio gobierno de Santiago Peña, ya que los acusó de “hacer negocios con todos los gobiernos”.

“Le escuché ahí a algunos dueños de laboratorio, ha’ete vo’i la omanopota hikuei vare’agui, ose, oprotestá, hasẽ, hasenguy. (parece luego que están por morirse de hambre. Salen a protestar, lloran, lloran amargamente)... Angurrientos, insaciables, con toda la plata que están ganando y gran parte de estos dueños de laboratorio lo único que quiere hacer es millones y millones de negocios con el Estado paraguayo, con todos los gobiernos”, dijo Meza.

Este, a diferencia de Godoy, al menos aceptó la necesidad de debatir también el aumento de impuestos al tabaco y otros productos con impacto en la salud.

“Cuando se habla de gravar con un impuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza es un sesgo político para afectar a determinado grupo y aparece el tabaco, pero vamos a hablar del tabaco, hablemos del alcohol, hablemos de las bebidas azucaradas, hablemos de las miles de medicinas que tienen cero (impuestos). Ñeñe’embana. Vamos a hablar de todo y vamos a buscar un pacto social y político y que esta plata que podamos recaudar la blindemos y que vaya para la salud. Ese tiene que ser el planteamiento, no salir a golpearle a este sector político”, dijo Meza.

“Guapos” en época electoral, dicen opositores

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) celebró principalmente la propuesta de Meza, de tocar todo, pero sobre todo sectores privilegiados como el tabaco, cuyo impuesto este gobierno no se anima a subir pese a ser uno de los más bajos a nivel mundial y tener autorizado por ley incluso la posibilidad de subir un 2% más por decreto, del 22% al 24%.

“Lo del tabaco es algo que en reiteradas ocasiones hemos propuesto desde estas bancas opositoras y, sin embargo, nunca se tomó en serio el debate: tabaco, alcohol y otros podemos tocar, y yo me iría un poco más allá pero ya no encontraría (apoyo) como gravar las grandes herencias por ejemplo”, dijo.

Ortega fue la primera en advertir que los planteamientos de los cartistas podrían ser solo con el fin de quedar bien antes de las elecciones con algún sector o como una vendetta.

“Hay que ser honestos, si no queremos que esto se use para una vendetta política como bien mencionabas, vamos a discutir esto el 5 de octubre, no a tres semanas de las elecciones. Si no parece otra cosa”, dijo.

Coincidió en ese parecer el diputado Raúl Benítez (Independiente), remarcando además que en el caso del impuesto al tabaco, no existe la alegada “vendeta política”, sino que es una política sustentada en datos científicos.

“Lo que tenemos que hacer al mismo tiempo es subirle el impuesto al tabaco, que no es algo personal. Me encanta cuando dicen que es por una vendetta política. No es vendetta política, porque el primer punto del impuesto al tabaco no es la recaudación, es una cuestión de salud pública, porque está demostrado científicamente que desalienta el consumo del tabaco. Es ciencia, son datos, pasa en todo el mundo. Y Paraguay tiene el impuesto más bajo de la región y uno de los impuestos más bajos del planeta”, remarcó.

En el caso de la Tirzepartida, se mostró abierto a analizar, pero en base a datos y una política sanitaria, porque además del combate a la diabetes y la obesidad, resulta que estos medicamentos también cambiaron hábitos de consumo, como por ejemplo reducir la ingesta de bebidas alcohólicas.

Acá está cambiando el modo de consumo de la gente. Se redujo el consumo de bebidas alcohólicas, según algunos primeros datos que se están obteniendo acá y en todo el mundo. Está cambiando el modo de consumo porque se está consumiendo más proteína, mencionó Benítez.

A diferencia de este medicamento, el tabaco, a la par que genera una recaudación de apenas US$ 70 millones mediante impuestos, las enfermedades relacionadas al tabaco son aproximadamente US$ 200 millones.

“Nosotros tenemos que hacer una evaluación desde la visión de salud pública”, planteó Benítez, que insistió por esto en debatirlo tras las elecciones, ya que lo que habría detrás es un interés en quedar bien con ciertos grupos de interés.

“No es coincidencia que este debate se traiga a tres semanas de las elecciones. Nos conocemos todos acá, ya sabemos cómo funciona esto”, dijo el diputado opositor.