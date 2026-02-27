La Primera Mañana
27 de febrero de 2026 - 08:06

AUDIO: Secuestro de Almir de Brum: sin novedades al cumplirse una semana, admite ministro

Efectivos militares están desplegados en el departamento de Canindeyú en la zona donde se produjo el secuestro de Almir de Brum (32), joven productor llevado por presuntos miembros del EPP.