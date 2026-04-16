La Primera Mañana
16 de abril de 2026 - 12:04

AUDIO: Energía nuclear en Paraguay es “una de las alternativas”, sostiene la ANDE

Félix Sosa en traje oscuro con corbata roja, de pie frente a un podio, discurso en un ambiente iluminado en azul.
Félix Sosa participa en un foro sobre energía nuclear, hablando frente a un podio con banderas visibles en el fondo.Gustavo Machado