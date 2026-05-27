La Primera Mañana
27 de mayo de 2026 a la - 07:28

AUDIO: Máquinas de votación: “No salimos del todo conformes”, dice Causa Republicana

Auditoría técnica a máquinas de votación por los apoderados de movimientos de la ANR. Foto Gent. del TSJE.
Auditoría técnica a máquinas de votación por los apoderados de movimientos de la ANR. Foto Gent. del TSJE.