La Primera Mañana
17 de junio de 2026 a la - 13:38

AUDIO: A esto se exponen las mujeres que mostraron la cola en Mariano Roque Alonso

Dos mujeres en situación de exhibicionismo, cubriendo sus cuerpos con manos en un entorno exterior.
Captura del video en el que las dos mujeres procesadas por exhibicionismo realizan el acto.